شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يعسكر فى صالة حسن مصطفى استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب السلة سيدات معسكرا مغلقا اليوم، الثلاثاء، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية. ويشارك منتخب سيدات السلة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، فى أوغندا، ومن المقرر أن يقام المعسكر اليوم حتى موعد السفر للمشاركة فى التصفيات.

وتقرر إقامة التصفيات فى الفترة من 14 إلى 19 فبراير، وتعد التصفيات من البطولات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام برواندا.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021/2022 لنادى الاتحاد السكندري.

وتلقى مجلس إدارة اتحاد السلة خطابًا من النادي الأهلي، يفيد بتنازله عن أى حقوق فى هذه البطولة، وإبداء رغبته فى تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس السوبر.

وأشار الأهلي، فى بيانه، إلى أن قراره يأتي تقديرًا لجماهير نادى الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البث أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم 24 ديسمبر الماضي.