شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والبنك اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونرصد أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية..

ترتيب الأهلى والبنك في جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى عشرة لقاءات وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه خمسة. وفى المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 19.

الأهلى يتفوق على البنك في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق البنك الأهلى 8.23 مليون يورو.

5 مواجهات جمعت الأهلى مع البنك الأهلى

التقى الفريقان فى 5 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات ، سجل الاهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

نتيجة المباراتين الأولى والأخيرة بين الأهلى والبنك

أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدوري وهى نفس نتيجة آخر مباراة بين الفريقين.

التأسيس والألقاب

تأسس النادي الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 فيما تأسس البنك الأهلى فى أغسطس 1951 بينما يشارك البنك الأهلى في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

توج النادي الأهلي بدرع الدوري 42 مرة بينما أفضل انجازات البنك فى الدوري حصد المركز السابع بثانى مواسمه في الدوري.