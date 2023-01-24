مونديال اليد.. الدنمارك تفوز على مصر وتدفع الفراعنة لمواجهة السويد

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30/25، في آخر مواجهاته بالدور الرئيسي فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الدنمارك، فى شوط تألق فيه حارس مرمى الدنمارك وسط محاولات من لاعبى منتخب مصر لتقليص الفارق عن طريق يحيى الدرع و على زين.

وشهد الشوط الثانى مواصلة تألق الجانب الدنماركي الذى نجح على السيطرة بقوة خلال شوطى المباراة هجوميا ودفاعيا.

وحرم منتخب الدنمارك منتخب مصر من الصعود إلى ربع النهائى كأول المجموعة الرابعة، ولكن الفراعنة حسموا الصعود مبكرا من الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة، فقد منتخب مصر الصدارة ويتراجع للمركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة الـ8، بينما خطفت الدنمارك الصدارة من الفراعنة وارتقت للمركز الأول برصيد 9 نقاط.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أول أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

كما نجح المنتخب الوطني فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة.

واستطاع نجوم منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح مدرب الفراعنة، الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.