وسائل إعلام: النصر السعودي يحصل على توقيع لوكا مودريتش

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة سعودية أن نادي النصر السعودي تمكن من الحصول على توقيع نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش.

وأفادت صحيفة "الميدان" بأن نادي النصر "وقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.

وكان مودريتش قد انضم لصفوف النادي الملكي الإسباني في عام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وفي الموسم الحالي، شارك النجم الكرواتي مع ريال مدريد في 23 مباراة سجل فيها 5 أهداف، وصنع 2، وبالمجمل لعب لريال مدريد 459 مباراة سجل فيها 36 هدفا، وصنع 73.

وحصل مودريتش على جائزتيّ الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر السعودي وصول الحارس الأرجنتيني أجوستين روسي تمهيدا للتعاقد معه.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أغوستين روسي، على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم"