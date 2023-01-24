شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24/ 1 / 2023 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، 4 مواجهات قوية فى ختام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين فيوتشر والمصرى البورسعيدى، غزل المحلة مع الزمالك، سموحة مع بيراميدز، والأهلى مع البنك الأهلى.

موعد مباراة فيوتشر والمصرى

ويستضيف فيوتشر، فى الثالثة إلا ربع مساء اليوم، فريق المصرى البورسعيدى، باستاد السويس الجديد، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق فيوتشر الفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع غزل المحلة بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 أخرى ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وفى المقابل، يحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالها بـ 4 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 16.

وفى المقابل، يحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 أخرى وسقط فى هزيمتين، وأحرز لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز

يلتقى فريق سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، مع فريق بيراميدز باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق سموحة فوزا مهما على سيراميكا بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما اكتسح بيراميدز فريق فاركو بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى

يواجه فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، فى آخر مباريات المارد الأحمر قبل السفر إلى المغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

ويعتلى فريق الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات ولم يتذوق الهزيمة حتى الآن، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وفى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات، وخسر في 6 مواجهات، أحرز في إجمالي مبارياته 15 هدفا، بينما استقبل مرماه 19 هدفا.