شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام البنك.. وعودة تاو ومتولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الغيابات الموجودة في صفوف الفريق الأحمر قبل مباراته ضد البنك الأهلي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

أكد المصدر أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قرر استبعاد ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو للإصابة وعلي معلول للإجهاد وسافر إلى تونس لقضاء فترة راحة قبل السفر إلى المغرب، وحسين الشحات ومحمد هاني لشعورهما بإجهاد عضلي ومصطفى سعد ورأفت خليل ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لأسباب فنية، بخلاف أكرم توفيق وكريم فؤاد لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وشدد المصدر على أن كولر قرر ضم بيرسي تاو إلى قائمة الأهلي، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة، وكذلك عمرو السولية، بخلاف عودة محمود متولي بعد انتهاء إيقافه في مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك.

وأضاف المصدر أن كهربا يعاني من إصابة عضلية خفيفة قد تمنعه من المشاركة أساسيا أمام البنك الأهلي.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري المصري برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.