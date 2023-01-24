شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يضم لاعب الأهلى السابق لتدعيم صفوفه فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى، برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، في التعاقد مع اللاعب إسلام رشدى، نجم الأهلي والجونة سابقا، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية فى خامس صفقات النادى الشتوية.

ووقع إسلام رشدي على عقد لمدة عام ونصف العام، وذلك دعما لخط الوسط الهجومى، واللاعب البالغ من العمر 30 عاما يجيد اللعب فى مركزى الجبهة اليسرى الهجومية وصانع الألعاب.

ولعب إسلام رشدي ضمن صفوف فريق المنيا ثم انتقل إلى النادى الأهلى موسمى 2014 وحتى 2016، ثم انتقل إلى صفوف فرق حرس الحدود والإنتاج الحربى والجونة، واللاعب يعد دعما قويا لخط هجوم الفريق.

وقد وقع اللاعب على عقود انضمامه فى حضور رئيس مجلس الإدارة بالقاهرة لتتواصل تدعيمات الفريق الشتوية والتى اشتملت اللاعبين محمود عقل وعادل أدهم ومحمود معاذ وحارس المرمى أحمد سالم وأخيرا" اللاعب إسلام رشدى.