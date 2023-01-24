شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يختار 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق الذى سوف تخوض مباراة الزمالك غدا ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على استاد المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وجاءت القائمة تضم 22 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمد جابر ، السيد الشبراوى ، معاذ الحناوى ، محمد نبيه ، أحمد رضا ، مصطفى العش ، محمد بازوكا ، محمود علاء ، هانى عادل .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، خالد الإخميمى ، كريم مصطفى ، مصطفى أسامة ، أحمد الشيخ ، إبراهيما كونية .

الهجوم .. عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، جابريل أوروك ، حازم مرسى ، عبده يحيى .

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