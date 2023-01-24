شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب سيدات السلة استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب الألفي، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، عن قائمة اللاعبات المقرر لهن الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة المقرر إقامتها في أوغندا في الفترة من 14 لـ 19 فبراير المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا في مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 24 يناير وحتى 12 فبراير قبل السفر إلى أوغندا.

وضمت قائمة المنتخب 20 لاعبة جاءت كالتالي:

أسرار ماجد - إنجي صلاح - آية خالد الفقي - ثريا محمد - جنا الألفي - حبيبة بيكو - حبيبة حاتم - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم أوسامة - ريم موسى - فاطمة هاني - فاطيمة محمد - فريدة شريف - فريدة مسعد - مايا سيد - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نها شتا - نورهان فؤاد – يارا أسامة

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كالتالي:

ك إيهاب الألفي (مدير فني)

ك أحمد ابراهيم (مدرب عام)

ك أحمد عبدالمطلب (مدرب مساعد)

ك آلاء مصطفي (إداري الفريق)

د جيرمين عوني (طبيب)

ك فريد سمير (مخطط أحمال)

ك محمد جابر (محلل أداء)