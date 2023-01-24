شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام وأبو الوفا يجتمعان بمنتخب الشباب.. ويتفقدان ملعب القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبو الوفا، عضو المجلس، على الاجتماع بلاعبي منتخب مصر للشباب والجهاز الفني في اليوم الأول للمعسكر المقام حاليا بالإسماعيلية في بداية الإعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وقال جمال علام، في كلمته، إنه لا بديل عن الفوز ببطولة أمم أفريقيا، خاصة أنها تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها المتعطشة لتحقيق إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية وهي جماهير بالفعل تستحق الفرحة.

وأضاف: أن جميع المنتخبات تعرف قيمة وقدر منتخب مصر وتعمل لنا ألف حساب، وفي المقابل منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين يقودهم جهاز فني على أعلى مستوى، لذا فالجميع واثق بهم وبقدراتهم على التتويج باللقب الأفريقي.

وتابع: إنه يجب على جميع اللاعبين بذل قصارى جهدهم في الملعب وعدم البخل بنقطة عرق من أجل الفوز في جميع المباريات وحصد اللقب وإسعاد الجماهير، مشددا على الدعم الكامل من مجلس إدارة اتحاد الكرة لمنتخب الشباب وتلبية كل طلباته لرفع كأس البطولة.





فى ذات الوقت تفقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ومعه محمد أبو الوفا عضو المجلس ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وملاعب التدريب والفنادق التي تستضيف منتخبات مجموعة الإسماعيلية لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والتي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وكان في استقبال جمال علام وأبو الوفا، محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية بالبطولة، للتأكد من جاهزية الملاعب والفنادق لاستقبال هذا الحدث الكبير.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.