شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: مستمر فى تدريب أسوان.. واجتماع مهم مع الإدارة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق أسوان، أنه مستمر فى منصبه ونفى استقالته من تدريب الفريق الجنوبي، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، آخرها التعادل مع الإسماعيلي.

وقال الرمادي في تصريحات له لـ"الخليج 365": "لدينا بعض المشاكل والأزمات، حتى الآن أنا مستمر في قيادة أسوان، واجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمات".

من ناحية أخرى حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من لاعبى أسوان وأهدروا أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى ومحمود صلاح، وفشل المغربى أحمد بلحاج فى تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى فى التصدرى لركلة جزاء بالدقيقة 27.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، وما زال الإسماعيلى يحتل المركز الأخير لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.