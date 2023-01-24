شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لاعبو الإسماعيلى عندهم توتر.. ونحتاج 5 صفقات لسد الثغرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن لاعبي الدراويش يعانون من توتر؛ بسبب موقف الفريق فى جدول ترتيب الدورى.

وقال ميدو، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن فريق الإسماعيلى يتعرض لظلم تحكيمى بعدم احتساب ركلات جزاء محققة للفريق فى الدورى.

وأشار ميدو إلى أنه تواصل مع رابطة الأندية بشأن إيجاد حل بتعيين لجنة تدير النادى تمتلك موارد مالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا عدم تقاضيه أجره وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، قائلا الفريق يحتاج التعاقد من 5 لاعبين.

حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان والإسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، وما زال الإسماعيلى يحتل المركز الأخير لجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.