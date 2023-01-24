شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مبابي عقب الفوز أمام بايس دي كاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره بايس دي كاسل، بسباعية نظيفة دون رد، في كأسفرنسا.

باريس سان جيرمان يفوز بسباعية أمام دي كاسل

ونجح باريس سان جيرمان من الفوز أمام نظيره بايس دي كاسل، بسبعة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأسفرنسا.

ونشرت شبكة "rmcsport" الفرنسية، تصريحات لـ مبابي: نحن سعداء، لقد جئنا إلى هنا من أجل التأهل واحترمنا ذلك الفريق، الاحتراميعني اللعب على مستوانا.

وتابع: إنها فرصة رائعة لهم ولنا لأننا أيضًا من هواة كرة القدم، نحن سعداء جدًا بالجماهير والتأهل، هي مسابقة مهمة لباريس سانجيرمان.

وعن مواجهة مارسيليا في دور الـ16 من كأس فرنسا: إنها مباراة وسنستعد لها، ولكن لدينا مباراة يوم الأحد في الدوري الفرنسي ضدريمس.