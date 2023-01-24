الامارات | شباب الأهلي «بطل الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في الجولة 13 على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 28 نقطة، متوجاً نفسه بطلاً للشتاء متقدماً على الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد «البرتقالي» عند 23 نقطة.

وشهدت المباراة احتساب الحكم 16 دقيقة وقتاً بدل ضائع، بواقع 10 دقائق في الشوط الأول، لكنه واصل اللعب حتى الدقيقة 13، بينما احتسب في الشوط الثاني ست دقائق ليلعب الفريقان 109 دقائق.

وتلقى عجمان صدمة قوية بعدما حصل المدافع محمد إسماعيل على البطاقة الحمراء بعد مرور 25 ثانية في أسرع طرد بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما ارتكب مخالفة عنيفة ضد وليد عباس، ليسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب، وأهدر البرازيلي يوري سيزار فرصة محققة عندما خطف حارب عبدالله الكرة من وليد عبدالله وانفرد بالحارس، ومرر الكرة إلى سيزار الذي سدد الكرة بغرابة في القائم رغم أنه مواجه للمرمى الخالي من حارسه (13).

وزادت متاعب «البرتقالي» بإصابة المدافع ميرال في كرة مشتركة مع ماجد ناصر، وشارك بدلاً منه عبدالرحمن راكان (18)، بينما تألق حارس عجمان يوسف أحمد في التصدي لأكثر من فرصة خطرة من شباب الأهلي، أبرزهما كرة لعبها يوري سيزار وقابلها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا برأسه وأبعدها الحارس (29)، قبل أن يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من الأوزبكي عزيز غانييف (33).

وفي الوقت الذي اقترب فيه شباب الأهلي من إحراز هدف التقدم تألق التونسي فراس بالعربي، وأحرز الهدف الأول لفريق عجمان من هجمة مرتدة قادها ناصر نور ومرر الكرة إلى بالعربي الذي استلم الكرة بمهارة وسدد كرة صاروخية في المرمى (38).

وتألق حارس «البرتقالي» وتصدى لهجمة خطرة من انفراد لحارب عبدالله، ثم تصدى لكرة قوية من يوري سيزار (45)، وفي الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع عجمان نوفاك، وسدد كارتابيا الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«فرسان دبي» في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

وواصل «فرسان دبي» أفضليته في الشوط الثاني، ورغم تألق الحارس يوسف أحمد في التصدي لهجمات الفريق الضيف، فإن شباب الأهلي أضاف الهدف الثاني عن طريق «النيران الصديقة» من كرة لعبها كارتابيا ولعبها عبدالرحمن راكان بالخطأ في مرماه (64)، قبل أن يضيف البديل، البرازيلي غويلهيرمي بالا الهدف الثالث بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية (74)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

الظفرة يغادر المركز الأخير

حقق فريق الظفرة فوزاً ثميناً على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، قادته للوصول إلى النقطة السابعة، ويغادر المركز الأخير في الترتيب، بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط.

افتتح دبا الفجيرة تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي إدواردو في الدقيقة 16 بعد أن سدد برأسه كرة وصلته من ضربة ركنية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

وسجل البرازيلي دياغو دي تيانغو هدف التعادل في الدقيقة 24 مستفيداً من كرة لعبها زميله البلغاري ميلانوف خلف المدافعين، ونجح الظفرة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق البرازيلي كلاوديو رافائيل، مستفيداً من كرة ثابتة وصلته من جانب الملعب سددها بأريحية داخل المرمى بعد إخفاق اللاعب مارسيلو في إبعادها.

فوز مثير للوحدة على بني ياس

قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه الوحدة لتحقيق فوز مهم وثمين بهدف نظيف خارج ملعبه على حساب بني ياس في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد «الشامخة»، ضمن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليوقف «العنابي» سلسلة النتائج السلبية (تعادل مع خورفكان 2-2 وخسر من عجمان صفر-1) ويصعد إلى المركز الثالث بعد أن وصل للنقطة 26، فيما تجمدت نقاط «السماوي» عند 15 في المركز التاسع.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي حينما خطف بيدرو هدف فوز الوحدة في الدقيقة 1+90، مستفيداً من خطأ دفاع أصحاب الأرض في ابعاد الكرة.

وانحصرت الكرة في الشوط الأول وسط الملعب مع تنافس واضح للسيطرة على منطقة المناورات في ظل اعتماد الطرفين على اللعب بدفاع متقدم، ما زاد من شدة التنافس.

ورمى مدربا الفريقين خلال الشوط الثاني بكل أوراقهما الهجومية لخطف هدف الفوز، ففيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة فقط، انتهح «العنابي» أسلوب الهجوم الضاغط بسيل من الهجمات المتواصلة التي نتج عنها هدف الفوز في الدقيقة 1+90 بواسطة البرازيلي بيدرو.