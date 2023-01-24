الامارات | المنصوري يظفر بـ 3 ميداليات في بطولة دبي كايت سيرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النسخة السادسة من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، حيث شملت المنافسات 12 فئة متنوعة في أربع مسابقات هي: توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل، إضافة إلى «وينيغ فويل» التي أقيمت للمرة الأولى.

وشارك في المسابقات الأربع التي أقيمت في الحدث 81 متسابقاً ومتسابقة من المحترفين والهواة مثلوا بلداناً عدة: لبنان وفلسطين وسورية وتنس ومصر وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وأوكرانيا وبولندا وبلجيكا وألمانيا وبلغاريا والفلبين وسيرلانكا والأرجنتين وكندا وجنوب إفريقيا، إضافة إلى نجوم منتخب الإمارات.

وخطف محمد المنصوري الأضواء من الجميع بعدما انتزع ثلاث ميداليات ملونة: ذهبيتين وبرونزية، حيث فاز بالمركز الأول في «الاستعراض الحر» متفوقاً على البطلين غيث المري (الثاني) والمتسابق سالم السويدي (الثالث)، كما نال المنصوري ذهبية مسابقة (توين تيب) متقدماً على راشد الفلاسي (الثاني)، وغيث المري (الثالث).

ونجح البطل الإماراتي عبدالعزيز المرزوقي في الفوز بلقب منافسات فئة هايدروفويل متقدماً على غيث المري (الثاني) ومحمد المنصوري (الثالث).

واستطاع البطل الإماراتي الصاعد المتسابق عبدالله المحيربي الفوز بذهبية الاستعراض الحر ناشئين متفوقاً على البولندي فريدريك سزيسني (الثاني) والبلجيكي لويك دي ريموند (الثالث)، ليؤكد على موهبته الكبيرة كواحد من أبطالنا الموهوبين الصاعدين.

وتوج الفائزين كل من: عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خالد بن دسمال، والمدير التنفيذي محمد الفلاحي، يرافقهما رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية محمد المري، والأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد العبيدلي، ومدير إدارة الممرات المائية والأمن في شركة نخيل علي النعيمي.