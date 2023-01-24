الامارات | الوحدة يعزز ترسانته الهجومية بنجم الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا (26 عاماً)، قادماً من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي «العنابي» لتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.

ورحب مجلس إدارة النادي في بيان صحافي باللاعب ماتيوس في «موطن الأبطال»، مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق.

وأعربت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لنادي الهلال السعودي الشقيق، مؤكدةً أن تسهيل إجراءات انتقال اللاعب، والتعاون المثمر، يعكسان متانة العلاقات التاريخية بين الناديين.

‏من جانبه أشاد بيريرا بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بتمثيل العنابي، ورغبته في الإسهام بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات.