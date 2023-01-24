الامارات | 5 شخصيات إماراتية تنضم إلى لجان الاتحاد الدولي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت خمس شخصيات إماراتية ثقة الاتحاد الدولي للشطرنج باختيارهم ضمن اللجان العامة بالاتحاد، إذ تم اختيار عضو مجلس الإدارة سلطان الطاهر مستشاراً باللجنة الفنية، ومهدي عبدالرحيم مستشاراً للجنة الحكام، وسعود المرزوقي عضو لجنة الفعاليات والأحداث، وعمر نعمان عضو لجنة الرياضيين، والدكتور محمد الطاهر عضو اللجنة الطبية.

وذكر بيان صحافي: «تمثل هذه النخبة امتداداً للكوادر الإماراتية في لعبة الأذكياء، حيث يشغل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وهشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي، وجمال المدفع أمين عام الاتحاد العربي».

من جانبه أعرب رئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر تريم، عن سعادته بهذه المناصب التي تؤكد على ثقة الاتحاد الدولي بالكوادر الإماراتية، وبرامج وخطط مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج.