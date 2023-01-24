الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الألماني
شالكه - لايبزيغ 21:30
هيرتا برلين - فولفسبورغ 23:30
هوفنهايم - شتوتغارت 23:30
بايرن ميونيخ - كولن 23:30
الدوري الهولندي
إيمن - آيندهوفن 21:45
لاتسيو - ميلان 23:45
فيوتشر - المصري 16:45
المحلة - الزمالك 19:00
الأهلي - البنك الأهلي 21:00
سموحة - بيراميدز 21:00
الدوري القطري
قطر - أم صلال 17:30
الوكرة - السيلية 17:30
الغرافة - الريان 20:00
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