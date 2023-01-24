اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الألماني

شالكه - لايبزيغ 21:30

هيرتا برلين - فولفسبورغ 23:30

هوفنهايم - شتوتغارت 23:30

بايرن ميونيخ - كولن 23:30

الدوري الهولندي

إيمن - آيندهوفن 21:45

لاتسيو - ميلان 23:45

فيوتشر - المصري 16:45

المحلة - الزمالك 19:00

الأهلي - البنك الأهلي 21:00

سموحة - بيراميدز 21:00

الدوري القطري

قطر - أم صلال 17:30

الوكرة - السيلية 17:30

الغرافة - الريان 20:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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