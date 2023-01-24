شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج دورى سوبر السلة رجال.. الأهلى يهزم الطلائع.. والزمالك يتغلب على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت مباريات الجولة الثامنة من منافسات دورى السوبر لكرة السلة رجال عن فوز كل من الاتحاد والأهلى والزمالك والجزيرة على الاتصالات وطلائع الجيش وسموحة والتأمين على الترتيب.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 80/103، وفوز الزمالك على سموحة 80/87، وتغلب الجزيرة على مصر للتأمين 55/80، وفاز الاتحاد السكندري على الاتصالات 75/96.

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر المعسكر المغلق لمنتخب سيدات كرة السلة المقرر إقامته غدا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب السلة سيدات معسكرا مغلقا، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتى تقام فبراير المقبل، فى أوغندا، ومن المقرر أن يقام المعسكر يوم 24 يناير الجارى، حتى موعد السفر للمشاركة فى التصفيات.