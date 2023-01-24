شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من لاعبى أسوان وأهداروا أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق محمد حمدى زكى ومحمود صلاح، وفشل المغربى أحمد بلحاج فى تسجيل هدف التقدم لفريقه عقب تألق الحارس محمد فوزى فى التصدرى لركلة جزاء بالدقيقة 27 .

أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول يلعب كل مباراة بهدف الفوز أو التعادل من أجل التقدم نحو الأمام فى جدول ترتيب الدوري.

وقال عادل فى تصريحات إذاعية، "نريد المنافسة والتواجد بصفة مستمرة فى المربع الذهبي، واللعب فى الموسم المقبل من أجل الفوز بكأس مصر، وهدفنا تقليل الأعمار السنية للفريق والاعتماد على قطاع الناشئين بسبب ارتفاع الأسعار".