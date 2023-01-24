شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 / 1 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إعلان البرتغالي جيسوالدو فيريرا قائمة مباراة المحلة، المقرر لها غدا، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدورى.

عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمحلة غدا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية أسماء حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة، المقرر إقامتها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي :

عبد العزيز السيد حكما للساحة ، وسامي هلهل ويوسف البساطي مساعدان ، ومحمد العتباني حكما رابعا، محمد الشناوي حكم تقنية الفيديو ومعه شهاب راشد مساعدا للفار.

8 غيابات فى قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

يغيب عن صفوف فريق الزمالك، 8 لاعبين، فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويفقد الزمالك جهود كلاً من: محمود شيكابالا الذى تعرض لوعكة صحية، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، وحمزة المثلوثى للإصابة أمام الأهلى.

شيكابالا خارج قائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة.. وضم طارق وسكر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ناصر منسى يطالب مسئولى البنك الأهلى بالموافقة على رحيله للزمالك

طلب ناصر منسى، مهاجم فريق البنك الأهلى، من مسئولي الفريق الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنادى الزمالك، عقب تجديد مسئولي الفريق الأبيض المفاوضات مع اللاعب.

ويرغب مسئولو البنك الأهلى استمرار ناصر منسى فى صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، بسبب أهمية اللاعب فى القوام الأساسى والمساهمة فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع مالك بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد

يكثف مسئولو نادي الزمالك، فى الساعات المقبلة، مفاوضاتهم مع مالك نادى بيراميدز لحسم صفقة عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقبل غلق باب القيد بنهاية شهر يناير الجارى.

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

اغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، التي خسرها الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 0 مساء السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتوجه إلى المحلة لإقامة معسكر مغلق الليلة

يتوجه فريق الزمالك، اليوم، الاثنين إلى المحلة لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة بينهما غدًا الثلاثاء، لاسيما أن التشكيل الذى سيخوض بيه الزمالك المباراة سيشهد تعديلات عديدة، خاصةً أن هناك بعض اللاعبين حصلوا على فرصة حقيقية ولم يتمكنوا من استغلالها.