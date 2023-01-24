شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 23 /1 /2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الإثنين، الموافق 23/ 1/ 2023، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استضاف أسوان نظيره الإسماعيلى، واصطدم فاركو بإنبى، والاتحاد السكندرى استضاف حرس الحدود، وسيراميكا فى مواجهة طلائع الجيش.

معاناة الإسماعيلى مستمرة.. الدراويش يتعادل مع أسوان سلبيا فى الدورى

حسم التعادل السلبى مواجهة أسوان و الاسماعيلى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم باستاد أسوان فى الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

إنبي يفوز على فاركو 1 / 0 فى الجولة الـ15 للدورى

انتهت مباراة فاركو وإنبي بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 13 فى المركز 15 ويتوقف رصيد فاركو عن النقطة 13 في المركز 13.

الطلائع وسيراميكا يتعادلان سلبيًا فى الجولة 15 بالدورى

انتهت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

محمود علاء يقود الاتحاد السكندري لتحقيق فوز صعب على الحرس بهدف نظيف