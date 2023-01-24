شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب: الحدود يعانى من سوء توفيق.. ونخسر المباريات فى "أوقات حرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب أحمد أيوب، المدير الفنى لحرس الحدود، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى.

وأكد أحمد أيوب أن فريقه نجح فى تضييق المساحات وغلق كل الممرات أمام مهاجمى الاتحاد وإفساد جميع الهجمات واللعب على الهجمة المرتدة، والتى كاد يخطف بها أكثر من هدف لولا رعونة المهاجمين وتألق المهدى سليمان.

وقال المدير الفنى لحرس الحدود، إن فريقه يتعرض لسوء توفيق غريب ونخسر المباريات فى أوقات حرجة.

وأضاف: لن نعترض على التحكيم، ولكن أطالب الجميع بمراجعة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم للاتحاد السكندرى

وقال أيوب: نعانى من الإرهاق الشديد ولم نمتلك الوقت الكافى لاستشفاء للاعبين، وكنت أتمنى أن يكون لدينا البديل الذى يساعد على إيجاد الحلول، ولعبنا مباريات صعبة وخسرنا نقاطا كانت كفيلة الآن فى وضعنا فى مكان أمان فى جدول الدورى.