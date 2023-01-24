7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الطلائع وسيراميكا يتعادلان سلبيًا فى الجولة 15 بالدورى

انتهت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا إن حكم الفيديو ألغى الهدف.