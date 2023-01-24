7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30/25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.
انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الدنمارك، فى شوط شهد تألقا ملحوظا لحارس مرمى الدنمارك وسط محاولات من لاعبى منتخبنا الوطنى لتقليص الفارق عن طريق يحيى الدرع و على زين.
انتهت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا إن حكم الفيديو ألغى الهدف.
محمود علاء يقود الاتحاد السكندري لتحقيق فوز صعب على الحرس بهدف نظيف
حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز بهدف نظيف على حساب فريق حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري، أحرز هدف الاتحاد محمود علاء مدافع الفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 محتلا بها المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.