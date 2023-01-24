شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: حققنا فوزا صعبا على حرس الحدود.. وتغلبنا على التكتلات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز على حرس الحدود والحصول على ثلاث نقاط صعبة فى المباراة التى انتهت منذ قليل على استاد الإسكندرية بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء.

وقال زوران، خلال الموتمر الصحفى: نعانى من الإجهاد بسبب اللعب كل ثلاثة أيام، فيما حصل الحرس على يوم زيادة قبل هذه المباراة، وحققنا فوزا صعبا على فريق يجيد التكتلات الدفاعية وتضيق المساحات ولكننا نجحنا فى خطف هدف وهو ما سعينا لتحقيقه.

وأضاف زوران: علينا غلق صفحة الحدود والاستعداد غدا بدون راحة لمباراة المقاولون العرب.

وتابع: سيخضع اللاعبون للاستشفاء غدا في التاسعة صباحا ونستعد للمباراة القادمة سريعا، نظرا لضيق الوقت، حيث تقام المباراة المقبلة يوم الجمعة على ملعب ذئاب الجبل.