شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام الدنمارك ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30/25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم المقامة حاليا فى بولندا والسويد، بالنسخة التى تستمر حتى 29 يناير الجارى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/12 لصالح الدنمارك، فى شوط شهد تألقا ملحوظا لحارس مرمى الدنمارك وسط محاولات من لاعبى منتخبنا الوطنى لتقليص الفارق عن طريق يحيى الدرع و على زين.

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الجانب الدنماركى الذى نجح على السيطرة بقوة خلال شوطى المباراة هجوميا ودفاعيا.

وحرم منتخب الدنمارك منتخبنا الوطنى من الصعود إلى ربع النهائى كأول المجموعة الرابعة، ولكن الفراعنة حسموا الصعود مبكرا من الجولة الماضية.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 أول أمس السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى الأهلى .