للمرة الأولى.. حكم يشهر بطاقة بيضاء

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وذكر موقع «sportbible»، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.
وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.
ووفقا لموقع «sportbible»، فقد تم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة «لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة». وتم تقديم البطاقة البيضاء في البرتغال جنبا إلى جنب مع العديد من مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أخيرا.
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