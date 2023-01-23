شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. حكم يشهر بطاقة بيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاجأ حكم برتغالي الجميع بإشهار بطاقة بيضاء السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية.

وذكر موقع «sportbible»، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.

ووفقا لموقع «sportbible»، فقد تم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة «لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة». وتم تقديم البطاقة البيضاء في البرتغال جنبا إلى جنب مع العديد من مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أخيرا.