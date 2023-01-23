النصر يتبختر بالصدارة.. والوحدة بلا هزيمة في الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك فريق النصر بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين (33 نقطة)، عقب تجاوزه الاتفاق بهدف البرازيلي تاليسكا في أول ظهور رسمي للبرتغالي كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي، بينما عبر فريق الهلال ضيفه أبها بصعوبة محافظا على وصافته بـ(32 نقطة)، في حين جاء فريق الاتحاد ثالثا عقب فوزه العريض على الفيحاء بـ3 أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الـ14، فيما فرط فريق الشباب في تقدمه على مضيفه التعاون، مواصلا تعثره الثالث على التوالي، متراجعا لرابع الترتيب بـ28 نقطة.

نصر رونالدو في الصدارة

رفض فريق النصر التنازل عن صدارته في مقدمة ترتيب دوري روشن، بعد أن تمكن من تجاوز الاتفاق بهدف وحيد جاء برأسية البرازيلي تالسكا، في أول ظهور رسمي للظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد، بينما واصل الاتفاق سقوطه بتلقيه الخسارة السادسة دوريا.

ورفع النصر عدد مرات انتصاراته على الاتفاق في تاريخ دوري المحترفين لـ12 مواجهة، مقابل 6 انتصارات للاتفاق، فيما آلت 7 مباريات بنتيجة التعادل.

الهلال ينجو من مطب أبها

واصل فريق الهلال مطاردته لنده التقليدي النصر، محققا فوزه التاسع على حساب ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في مواجهة حبست أنفاس جماهير الزعيم حتى دقائقها الأخيرة، نتيجة التراجع في الأداء الذي أصبح يلازم الفريق مع الأرجنتيني رامون دياز.

قطار الاتحاد يواصل الانطلاق

واصل قطار الاتحاد انطلاقه تحو صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، محققا فوزه التاسع على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، في مواجهه شهدت عودة صانع لعبه البرازيلي كورنادو للتألق بهدف بصبغة برازيلية خالصة، قبل أن يعزز المغربي عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا تقدم العميد في شوط المباراة الأول، بينما لم يقدم الفيحاء أي شي يذكر في اللقاء، رغم المستويات والنتائج المتطورة للفريق عقب فترة توقف الدوري.

الباطن يقتل فرحة أبناء الحليلة

رفض فريق الباطن الخسارة أمام مستضيفه العدالة، ممسكا بطوق نجاة البقاء بين أندية الكبار، عقب التعاقدات التي أضافها في الفترة الشتوية، إذ تمكن من خطف نقطة بهدف عكسي من مدافع العدالة محمد العوفي، بعد تقدم أصحاب الأرض عن طريق ديفيد تيجانك، ليبقى الفريقان في دائرة خطر الهبوط في مذيلة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

أمواج الخليج تعبر الرائد

توالت انتصارات فريق الخليج، الوافد الجديد على دوري روشن، بانتزاع الفوز الثالث على التوالي، وبنتيجة كبيرة على ضيفه الرائد، قوامها 3 أهداف في مواجهة تسيد خلالها أبناء الدانة على مجريات المباراة، ليواصل رحلة النجاة نحو المراكز الدافئة والآمنة، بالقفز إلى المركز الـ13 بـ13 نقطة، بينما واصل فريق الرائد تراجعه ونتائجه المتردية مع الروماني ساموديكا بـ9 خسائر.

الليث يواصل السقوط والتعثر

فرط فريق الشباب في فرصة المطاردة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعادله الإيجابي أمام مضيفه التعاون، مسجلا تراجعا كبيرا في المباريات الثلاث الأخيرة، إذ لم يستطع المحافظة على تقدمه بعد هدف متعب الحربي في شوط المباراة الأول، وعجز لاعبوه عن إضافة هدف الأمان، بعد أن فاجأهم الإسباني الفاروا ميدران بالتعديل لفريقه التعاون، الذي سيطر على مجريات شوط المباراة الثاني، ليصل بفريقه للنقطة 27، بأقل بنقطة عن الشباب الذي استقر على النقطة 28.

فرسان مكة لا يخسرون في الشرائع

عاد فريق الوحدة بقيادة التشيلي خوسيه سييرا إلى سكة الانتصارات من جديد، متجاوزا فريق الطائي بهدف محترفه جيرسون رودريغيز ، ليصل للنقطة الـ15 بالمركز الـ12، في مواجهة تقاسم فيها الفريقان الأفضلية على مدار شوطي اللقاء، تمكن فرسان مكه من حصد نقاطها الثلاث، بينما واصل الطائي التراجع النقطي بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وحافظ الوحدة على سجله بلا هزائم، على ملعبه بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

ونجح الوحدة في تحقيق أول فوز له على الطائي، في أول مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي، وتمكن الوحدة من جمع 15 نقطة حتى الآن مع بقاء مباراة مؤجلة له ضد الفتح، الجمعة، منها 14 نقطة على أرضه في ملعب الشرائع.

أرقام الجولة الـ14:

