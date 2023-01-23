شكرا لقرائتكم خبر البرازيلي بيريرا من الهلال إلى الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الهلال الراية البيضاء فيما يخص لاعبه ماتيوس بيريرا وإمكانية أن يقدم خلال الفترة المقبلة أداء أفضل مما فعل منذ انضمامه للفريق صيف 2021. وأعلن الهلال رسميا رحيل لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا إلى الوحدة الإماراتي بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان بيريرا انضم للزعيم من وست بروميتش ألبيون بـ18 مليون يورو صيف 2021، لكن اللاعب لم يقدم الأداء المتوقع أبدا وكان دوما محل انتقادات الإعلام والجمهور الأزرق. بيريرا غاب عن مباريات الهلال الأربعة الأخيرة بعد خلافه مع المدرب رامون دياز، ولم يلعب في المباراتين السابقتين حيث أمضى وقت اللقاء على دكة البدلاء.

ولم يكشف الهلال عن أي من تفاصيل الصفقة المالية بل اكتفى بالإعلان عن رحيل بيريرا عبر تغريدة مقتضبة على تويتر، فيما نشر حساب الوحدة على المنصة الزرقاء عدة صور للاعب بقميص الفريق وأشاد بتعامل إدارة الفريق السعودي ونقل عن اللاعب صاحب الـ26 عاما إشادته بالنادي وعمله الاحترافي. بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.