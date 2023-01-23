شكرا لقرائتكم خبر الخليج ينشد رقما قياسيا في دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتاج فريق الخليج إلى الفوز في مباراته المقبلة في دوري روشن للمحترفين لكرة القدم، وذلك من أجل كتابة تاريخ جديد في سجل مشاركاته في الدوري.

وشارك الخليج سبع مرات في الدوري، حيث البداية كانت في الدوري التصنيفي عام 1974 ثم الدوري المشترك 1981 وبعد ذلك في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 2003 و2006 والدوري السعودي للمحترفين 2014 و2015 و2016 والموسم الحالي.

وخلال المشاركات السابقة لم يستطع فريق الخليج أن يحقق الفوز في 4 مباريات متتالية، حيث أقصى عدد وصل له الفوز في ثلاث مباريات متتالية والتي حققها مرتين الأولى في موسم 2015 فاز على الرائد ونجران والفيصلي وتعادل في المباراة الرابعة مع التعاون.

وفي موسم 2016 بفوزه على التعاون والرائد ونجران لكنه خسر المباراة الرابعة أمام الهلال.

وفي هذا الموسم ومنذ بداية السنة الجديدة الحالية (2023) لعب الخليج ثلاث مباريات نجح في الفوز بها جميعا كترجمة لمجهودات الإدارة بعد التعاقدات الشتوية القوية والرائعة والتي منحت الفريق طفرة في النتائج، حيث كان يملك 4 نقاط من 11 مباراة لكنه أضاف إليها 9 نقاط من ثلاث مباريات بفوزه على كل من التعاون والوحدة والرائد.

ويواجه الخليج فريق الوحدة في مباراته القادمة ضمن مباريات الجولة الـ15 وفي حالة فوزه ستكون هي المرة الأولى التي يحقق فيها الفوز الرابع المتتالي.