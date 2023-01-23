النصر والأهلي يدشنان دوري السيدات بعد التوقف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، اليوم، بعدما توقفت لـ3 أسابيع، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية بمدينة الخبر.

وكانت منافسات الدوري توقفت في 31 ديسمبر الماضي، بعد ختام منافسات الأسبوع العاشر، التي انتهت بمحافظة النصر على صدارته جدول الترتيب، بـ23 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال.

وسيكون اليوم موعد مباريات الأسبوع الـ11، التي ستشهد استقبال متصدر جدول الترتيب على ملعبه بنادي النصر، ضيفه الأهلي، الذي تمكن من جمع 4 نقاط في آخر أسبوعين قبل التوقف، ليبقى في المركز السادس بـ6 نقاط.

وسيسافر ملاحقه المباشر، الهلال، إلى المنطقة الشرقية لملاقاة صاحب الأرض فريق شعلة الشرقية، الذي يحتل المركز السابع قبل الأخير بـ5 نقاط.

ويسعى اليمامة، رابع جدول الترتيب بـ17 نقطة، إلى الاستفادة من وضعية خصمه فريق سما، الأخير بجدول الترتيب بلا نقاط، لرفع رصيده، ومحاولة اللحاق بفرق المقدمة، التي تتنافس على لقب الدوري.