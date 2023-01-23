مع الهلال والقطن وصن داونز.. جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة القارية بجانب أندية الهلال السوداني، ماميلودي صنداونز والقطن الكاميروني.

ولن يخوض الأهلي مباراته الأولى أمام القطن الكاميروني، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب في الفترة من 1 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.

ووفقاً لموقع "يلا كورة"، فقد كشف مصدر بـ "الكاف" جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا حتى الجولة الخامسة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تأجيل تحديد مواعيد الجولة السادسة والأخيرة من البطولة، انتظاراً لنتائج جميع الفرق في المجموعة.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا:

الجولة الثانية - السبت 18 فبراير

الهلال السوداني والأهلي في تمام الساعة 3 عصراً في الخرطوم.

الجولة الثالثة - السبت 25 فبراير

الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة 9 مساءً في ستاد السلام.

مؤجل الجولة الأولى - السبت 4 مارس

الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة 6 مساءً في ستاد السلام.

الجولة الرابعة - السبت 11 مارس

صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي في تمام الساعة 3 عصراً في بريتوريا.

الجولة الخامسة - الجمعة 17 مارس

القطن الكاميروني والأهلي في تمام الساعة 6 مساء في جاروا.