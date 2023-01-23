شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما قدمه محمود علاء مع الاتحاد بعد طلب الزمالك عودته لصفوف الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو الزمالك عودة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وجاء طلب الزمالك في ظل تراجع النتائج في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان محمود علاء قد انتقل للاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ونرصد في السطور التالية ما قدمه المدفعجى مع الاتحاد بعد طلب الزمالك عودته.