شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفي حكما لمباراة سموحة وبيراميدز.. والفلال لفيوتشر والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام تعيين محمد الحنفي حكما لمباراة سموحة ضد بيراميدز والتي تجمعهما غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون طاقم الحكام من محمد الحنفي حكما للساحة وعماد العقاد ونور سعيد مساعدين وإبراهيم محجوب حكم رابع، ومحمد سلامة وأحمد بكر على كابينة الفار.

كما أعلنت لجنة الحكام تعيين هشام الفلال حكما لمباراة فيوتشر ضد المصري والتي تجمعهما غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون طاقم الحكام من الفلال حكما للساحة ومحمود أبو الرجال ومصطفى حسين مساعدين ومحمود منصور حكم رابع، وسيد شعبان وشريف عبد الله على كابينة الفار.