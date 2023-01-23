شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقود الاتحاد السكندري لتحقيق فوز صعب على الحرس بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز بهدف نظيف على حساب فريق حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري، أحرز هدف الاتحاد محمود علاء مدافع الفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 25 يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 محتلا بها المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود ، وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق مابولولو وأحمد عادل ميسى بينما هجمات حرس الحدود عن طريق مصطفى زيكو ومحمود ممدوح.

فيما سيطر الحذر علي لاعبي الفريقين في الشوط الثاني خوفا من تعرض أيا منهما للخسارة ، ولم يشهد الشوط الثاني أي هجمات خطيرة تذكر للفريقين ، وفي الدقيقة 84 يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الاتحاد يتصدى لها محمود علاء ويضعها بخبرة في مرمي محمد فوزي حارس مرمي الحرس، معلنا تقدم الاتحاد السكندري.

وحاول فريق حرس الحدود احراز هدف التعادل فيما تبقي من وقت المباراة الا ان مدافعي الاتحاد نجحوا في الدفاع عن مرماهم لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف نظيف.