شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة المصرى لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فيوتشر غدا في مباراة الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: محمد شحاتة، محمود جاد، عصام ثروت، حسن علي، عمرو طارق، عماد بوبكر، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، أسامة الجزار، كريم العراقي، محمد دبش، شريف دابو، إيزي إيميكا، عمرو المرسي، محمد جريندو، عبد الرحيم دغموم، أحمد الشيخ، إلياس الجلاسي، أحمد شداد، رجب عمران، لؤي فهمي، أنتوني أكبوتو، فرانك إيتوجا، روان حمدي.

ويغيب عن المصري الثنائي، حسين السيد وعمرو موسى بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارت

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثالثة إلا الربع عصر غد، الثلاثاء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14.