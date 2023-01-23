شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود إلى القاهرة خلال أيام بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم فؤاد، لاعب الأهلي، إلى القاهرة خلال أيام بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الخبير النمساوي فينك، والذي سبق أن أجرى العملية الجراحية ذاتها لأكثر من لاعب في الأهلي مثل أكرم توفيق وعمار حمدي.

وأجرى كريم فؤاد، لاعب الأهلي، جراحة الرباط الصليبي في النمسا أمس الأحد، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي محدد في النمسا قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال البرنامج التأهيلي.

وحرص محمود كهربا لاعب الأهلي على التواصل مع كريم فؤاد بعد إجراء العملية الجراحية للاطمئنان عليه عبر خاصة الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق سافر صباح الأحد، إلى النمسا برفقة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي؛ استعداداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة بالتنسيق الكامل مع الطبيب كريستيان فينك الذى يجري جراحة الرباط الصليبي للاعب، وقال أبوعبلة: إن هناك متابعة مستمرة مع الدكتور وفائى والطبيب الذى يجرى جراحة الصليبي لمتابعة كافة التجهيزات الخاصة بالعملية.

وتعرض كريم فؤاد مؤخرا لقطع فى الرباط الصليبي للركبة ويتواجد فى النمسا بداية من اليوم لتجهيزه لإجراء جراحة الرباط الصليبي.