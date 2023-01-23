شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع وسيراميكا يتعادلان سلبيًا فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا إن حكم الفيديو ألغى الهدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 فى المركز العاشر من عمر مسابقة الدورى، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 فى المركز الـ 12.



وضم تشكيل سيراميكا..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان

وضم تشكيل طلائع الجيش..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: فريد شوقي - أحمد متعب - إسلام محارب - كريم طارق - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي