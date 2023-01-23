شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يفوزون على طلائع الجيش فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 103-80، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

واستضافت صالة نادي طلائع الجيش المباراة التي قدم خلالها الفريق عرضا قويا للغاية بفضل الأداء المتميز من جانب اللاعبين، بجانب القيادة الفنية المميزة من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني.

بفضل الهجوم المنظم والسريع والرقابة المحكمة والرميات الثلاثية والريباوند تمكن الفريق من تحقيق الفوز بنتيجة 103-80، ليواصل عروضه القوية التي يقدمها في البطولة.