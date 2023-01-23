شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعيد أمجاد المقاولون العرب بعد اقتحام المربع الذهبي.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتائج أكثر من مميزة حققها شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق فى الثالث من أغسطس الماضي، وكان ذئاب الجبل يواجهون خطر الهبوط للقسم الثاني فى ظل تراجع النتائج.

ونجح غريب في الإبقاء على المقاولون العرب بمسابقة الدوري، ليبدأ تكوين فريق جديد للذئاب فى الموسم الجاري، وجمع أفضل العناصر الشابة لصناعة حيل لمستقبل الفريق.

وقاد شوقي غريب المقاولون العرب فى 22 مباراة، حتى الآن، حقق خلالها 11 انتصارا، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 4 لقاءات فقط خلال الموسمين الماضى والجارى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة وذلك بعدما خاض 15 مباراة، فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

من جانبه أعرب شوقي غريب مدرب المقاولون عن سعادته بالفوز المثير الذي حققه فريقه على الداخلية، وقال غريب في تصريحات صحفية: كان لدينا خطوات منذ أن تولينا مسؤولية الفريق، البعض شكك في انتصاراتنا الموسم الماضي ولكننا استمرينا على تحقيق الانتصارات في الموسم الجاري، هناك دوافع عند اللاعبين، الأهم من القيمة التسويقية للاعب هي القيمة الفنية وكيف يؤدي في الملعب.

وأضاف متحدثاً عن المركز الرابع، لا أعتبر نفسي فى المركز الرابع، ولكننا تساوينا مع بيراميدز، وتقدمنا على الزمالك، تدعيماتنا ستكون يوم 27 بلاعبين صغار، النادى وفر لنا كل شىء.

واختتم قائلا: "أعمل لهدف مستقبلي، خضت نفس التجربة من قبل في الانتاج الحربي وتوقفت مشاركتنا في أفريقيا على نقطة، نحن نخوض تجربة ولدينا تنوع في طرق اللعب".