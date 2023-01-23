شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة من كولر وفقرة ترفيهية بمباراة كرة يد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة البنك الأهلي اليوم، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل انطلاق المران لمناقشة بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية بتنظيم تقسيمة كرة يد بين اللاعبين، قبل استكمال بقية فقرات المران.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعد أن تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.