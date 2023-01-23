شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يجتمع مع مسئولى فاركو لبحث أسباب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى فاركو، برئاسة عز الدين بشار، جلسة مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، حاليا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وقاد إيهاب جلال فاركو منذ 17 ديسمبر 2022 خلفاً للبرتغالى نونو ألميدا في 8 مباريات، حقق الفوز في لقاء وحيد على سموحة بهدفين دون رد، بينما حقق ثلاثة تعادلات مع غزل المحلة والطلائع وسيراميكا، وتلقى أربع هزائم من الأهلى وفيوتشر وبيراميدز وإنبى، وسجل الفريق البرتقالى تحت قيادته 5 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

ويستعد فاركو لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16.

وخسر فاركو مباراته الأخيرة مع إنبى بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام.