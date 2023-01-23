الامارات | فوز مثير للوحدة على بني ياس في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه الوحدة لتحقيق فوز مهم وثمين بهدف نظيف خارج ملعبه على حساب بني ياس في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأثنين على استاد «الشامخة»، ضمن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليوقف «العنابي» سلسلة النتائج السلبية (تعادل مع خورفكان 2-2 وخسر من عجمان صفر-1) ويصعد إلى المركز الثالث بعد أن وصل للنقطة 26، فيما تجمدت نقاط «السماوي» عند 15 في المركز التاسع.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي حينما خطف بيدرو هدف فوز الوحدة في الدقيقة 1+90، مستفيداً من خطأ دفاع أصحاب الأرض في ابعاد الكرة.

وانحصرت الكرة في الشوط الأول وسط الملعب مع تنافس واضح للسيطرة على منطقة المناورات في ظل اعتماد الطرفين على اللعب بدفاع متقدم، ما زاد من شدة التنافس.

ورمى مدربا الفريقين خلال الشوط الثاني بكل أوراقهما الهجومية لخطف هدف الفوز، ففيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة فقط، انتهح «العنابي» أسلوب الهجوم الضاغط بسيل من الهجمات المتواصلة التي نتج عنها هدف الفوز في الدقيقة 1+90 بواسطة البرازيلي بيدرو.