مع الترجي والمريخ وشباب بلوزداد.. جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "يلا كورة" بأنه تم تحديد جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة إفريقيا، بجانب أندية شباب بلوزداد الجزائري، الترجي التونسي والمريخ السوداني

ووفقاً للموقع، كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا حتى الجولة الخامسة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تأجيل تحديد مواعيد الجولة السادسة والأخيرة من البطولة، انتظاراً لنتائج جميع الفرق في المجموعة.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الجولة الأولي - الجمعة 10 فبراير

الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة 6 مساءً في ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية - الجمعة 17 فبراير

المريخ السوداني والزمالك في تمام الساعة 3 عصرًا ولم يتحدد الملعب حتى الآن.

الجولة الثالثة - السبت 25 فبراير

الترجي التونسي والزمالك في تمام الساعة 6 مساءً في ستاد رادس.

الجولة الرابعة - الجمعة 7 مارس

الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 6 مساءً في برج العرب.

الجولة الخامسة - الجمعة 17 مارس

شباب بلوزداد الجزائري والزمالك في تمام الساعة 9 مساء في ستاد نيلسون مانديلا في مدينة براقي الجزائرية.