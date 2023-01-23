شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة مركز شباب "بنى أحمد" بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة التى شهدها مركز شباب بنى أحمد بمحافظة المنيا، والتى تمثلت فى وفاة طفل بعد مشاجرته مع طفل آخر.

وأحالت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا الموضوع إلى جهات التحقيق الرسمية للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بـ15 مايو بمحافظة القاهرة، ترافقه المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال جولته التفقدية كل من أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالقاهرة.

وضم مجمع حمامات السباحة (حمام أوليمبي، حمام غطس، حمام أطفال)، وتفقد الملاعب بمركز الشباب والمبني الإداري والقاعات ومنطقة العائلات، واستمع الي طلبات أعضاء المركز.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب دار السلام، بتكلفة مقدارها مليون ومائتي ألف جنيه، وتفقد مشروع "مشواري" والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وكذا تفقد تنفيذ برنامج حماية جيل (حلقة وصل بين جيل وجيل)، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مؤسسة يسر، كما تفقد أعمال التطوير بمركز شباب حي الأسمرات.

أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.