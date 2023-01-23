شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يرصد مكافأة خاصة للاعبى سموحة من أجل الفوز على بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مكافأة خاصة من أجل تحقيق الفوز على بيراميدز في المباراة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وطالب مسئولو سموحة من الجهاز الفنى واللاعبين ضرورة اقتناص الثلاث نقاط أمام بيراميدز لإعادة الفريق لمساره الصحيح بعد الفوز فى آخر مباراتين.

قال طارق العشرى عن رحيله: "عندما قلت مباراة بيراميدز ستكون الأخيرة كان بناءً على اتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة، بأن تتم إقالتى بعد المباراة، ولكن ليس استقالة حتى يكون لدى فرصة للتدريب".

وأضاف: "أغلقنا موضوع الهاني سليمان هو أحد أبنائنا وحارس كبير ومثل أى لاعب يمر بظروف انخفاض فى المستوى، الأخطاء كانت واضحة فى مباراة الأهلي وأثرت على النتيجة ومنحته راحة ويرجع فى أى وقت".

واختتم طارق العشرى تصريحاته قائلا: "زياد طارق ليس له ذنب فى الصراع القائم، وضعت له برنامجا للوقوف على مستواه، وقلت له إذا كنت أفضل من اللاعبين الموجودين فى نفس المركز فليست لدىّ مشكلة أن تشارك".

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.