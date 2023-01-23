شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات فى قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن صفوف فريق الزمالك، 8 لاعبين، فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويفقد الزمالك جهود كلاً من: محمود شيكابالا الذى تعرض لوعكة صحية، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، وحمزة المثلوثى للإصابة أمام الأهلى.

كما يغيب محمود حمدى الونش وإبراهيما نداى لخضوعهم لفترة تأهيل بسبب الإصابة، وحسام أشرف ويوسف حسن لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 26 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 5، وخسر 2.

فيما يدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 22 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 6، وتعادل فى 4، وخسر 4.