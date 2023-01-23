شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى وحرس الحدود في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق مابولولو وأحمد عادل ميسى بينما هجمات حرس الحدود عن طريق مصطفى زيكو ومحمود ممدوح.

وجاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب كالتالي:

محمد فوزي ومحمد رضا ومحمود بن والي وخالد سامي وابراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي ومصطفى جمال واحمد فيلكس ومصطفى زيكو وأحمد قاسم ومحمود ممدوح

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مالونوفيتش كالتالي :

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح - صبري رحيل .

خط الوسط .. ساليفو مورو – خالد الغندور _ إبراهيم حسن – محمد محمود – احمد عادل ميسي .

خط الهجوم .. كريستوفر مابولولو .