شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين سيراميكا والطلائع وهدف ملغى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا إن حكم الفيديو ألغى الهدف.

وضم تشكيل سيراميكا..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :أحمد ياسر ريان

وضم تشكيل طلائع الجيش..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: فريد شوقي - أحمد متعب - إسلام محارب - كريم طارق - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي