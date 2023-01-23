الامارات | الظفرة يهزم دبا الفجيرة ويغادر المركز الأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة فوزا ثمينا على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين ضمن منافسات الجولة 13 لدوري ادنوك للمحترفين، قادته للوصول إلى النقطة السابعة ويغادر المركز الأخير في الترتيب العام لفرق البطولة بينما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط.

افتتح دبا الفجيرة تسجيل الأهداف عن طريق البرازيلي ادواردو في الدقيقة 16 بعد ان سدد برأسه كرة وصلته من ضربة ركنية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

وسجل البرازيلي دياغو دي تيانغو هدف التعادل في الدقيقة 24 مستفيدا من كرة لعبها زميله البلغاري ميلانوف خلف المدافعين، ونجح الظفرة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق البرازيلي كلاوديو رافائيل، مستفيدا من كرة ثابتة وصلته من جانب الملعب سددها باريحية داخل المرمى بعد اخفاق اللاعب مارسيلو في إبعادها.